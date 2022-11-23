لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تحدد موعد المباريات المؤجلة

بنغازي 23 نوفمبر 2022 (وال) ـ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية، عن إقامة المباريات المؤجلة من الإسبوعين الثاني والثالث من الدوري الليبي لكرة القدم من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى للموسم الرياضي 2022 / 2023 م .

حيث سيستقبل شباب الجبل فريق الأخضر الخميس، على ملعب شيخ الشهداء وذلك من ضمن الأسبوع الثاني وفي نفس اليوم سيجمع ديربي آخر مكون من فريقي التحدي والنصر على ملعب شهداء بنينا من ضمن الأسبوع الثالث.

وكما ستقام المباراة لمسابقة (الدوري الليبي الممتاز) لكرة القدم من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية، وسيستضيف الأهلي طرابلس، الاتحاد المصراتي على ملعب الجميل من ضمن الأسبوع الثالث . (وال ـ بنغازي) م ب

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