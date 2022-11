السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في المونديال

حقق الأخضر السعودي أمام العملاق الأرجنتني رغم ميل كل الترشيحات لأبناء التانغو ، السعودية واجهت بعض الصعوبات في الشوط الأول ووجدت نفسخا متأخرة منذ الدقيقة العاشرة بعد هدف ليو ميسي من علامة الجزاء .

ممثل العرب حافظ على تماسكه حتى نهاية الشوط ، ليدخل النصف الثاني من المباراة مفاجئا ميسي ورفاقه مدركا هدف التعادل عبر صالح الشهري بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني .

السعودية لم تتراجع بعد التعادل بل طمعت في أكثر من ذلك ، سالم الدوسري ينجح في إعطاء بلاده التقدم بهدف يستحق الإعادة مرة ثانية .

ورغم محاولا الأرجنتين لم تتغير النتيجة ليخرج الأخضر السعودي بانتصار تاريخي قد يكون له مابعده لتسجيل مشاركة استثنائية يكرر بها على الأقل ترشحه للدور الثاني في نسخة 94 في الولايات المتحدة

