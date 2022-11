وافتتحت تونس مشوارها بالمونديال بالتعادل مع الدنمارك بدون أهداف

المنتخب التونسي ورغم عدم تحصله على فرص وفيرة في المباراة لكنه قدم مباراة كبيرة ومنع المنتخب الدنماركي من التسجيل ، ليحصد نسور قرطاج أول نقطة لهم في انتظار مواجهة المنتخبين الأسترالي والفرنسي على الترتيب

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post تونس تفتتح مبارياتها بالمونديال بتعادل أمام الدنمارك appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار