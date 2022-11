انتهت مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة الثالثة

المنتخب البولندي كان الأقرب لحصد النقاط الثلاث في الدقيقة الثامنة والخمسين عندما اهدر نجمه روبيرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء ، بالمقابل تحصلت المكسيك على عدة فرص سانحة ولكنها لم تفلح هي الأخرى في هز الشباك لتنتهي المبارا ةبلا غالب ولا مغلوب

