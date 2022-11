فرنسا تقسو على أستراليا في بداية حملة الدفاع عن اللقب

حقق حامل اللقب المنتخب الفرنسي فوزا مقنعا على نظيره الأسترالي بأربعة أهداف لهدف لحساب المجموعة الرابعة

فرنسا وجدت نفسها متأخرة منذ الدقيقة التاسعة ، لكن سرعان ماتدارك بطل العالم الموقف وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين سجلهما أدريان رابيو وأولفي جيرو على الترتيب ، وفي الشوط الثاني أمنت فرنسا الفوز بالهدفين الثالث والرابع عبر كيليان إمبابي وأوليفي جيرو الذي وقع على ثنائيته الشخصية

