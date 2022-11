فجر المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته للمنتخب الألماني بهدفين لهدف لحساب الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة الخامسة

ألكاي غوندوغان منح الألمان هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة والثلاثين ، انتفاضة الكومبيوتر الياباني في الشوط الثاني منحته هدفي التعادل ثم الفوز وأحرزهما ريتسو دوان في الدقيقة الخامسة والسبعين ثم تاكوما أسانو سبع دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اليابان قلبت تأخرها بهدف لفوز بهدفين لهدف محققة انتصارا تاريخي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار