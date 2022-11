افتتح المنتخب المغربي مشواره بالمونديال بالتعادل دون أهداف مع وصيف النسخة الماضية المنتخب الكرواتي

أسود الأطلس عرفوا ظهروا بمستوى لائق في المباراة وتمكنوا من أخذ المبادرة والسيطرة على فترات من المباراة ليخرجو بتعادل سلبي أمام وصيف النسخة الماضية ، تعادل قد يرسم لرفقاء زياش طريقا للعبور للمرحلة الثانية من المنافسات

