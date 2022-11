البرتغال تفوز على غانا ورونالدو أول لاعب يسجل في 5 نسخ

تفوق البرتغال على غانا بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة حقق فيها النجم كرستيان ورونالدو رقما قياسيا جديدا كونه اللاعب الوحيد الذي يسجل في خمس نسخ في تاريخ كأس العالم

فبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتحت البرتغال التسجيل عبر كرستيانو رونالدون من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والستين ، لكن غانا تمكنت من إدراك التعادل عبر أندريه أيو في الدقيقة الثالثة والسبعين ، لكن البرتغال عادت للتقدم من جديد بواسطة جواو فيليكس ولياو على الترتيب في الدقيقتين الثامنة والسبعين والثمانين ، فيما لم يمنع هدف تقليص الفارق لغانا من خروج البرتغال بالنقاط الثلاث

