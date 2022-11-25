المحرر الرياضي بـــ”وال”: النصر يحقق فوزًا صعبًا على التحدي والأخضر يؤكد ريادة المجموعة والأهلي طرابلس يضرب الاتحاد المصراتي برباعية

بنغازي 25 نوفمبر 2022 (وال)- جرت مساء أمس الخميس؛ ثلاثة مباريات مؤجلة من الجولتين الثانية والثالثة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمجموعتين الأولى والثانية، موزعة على ثلاثة ملاعب.

فوز صعب

على ملعب شهداء بنينا الدولي، تمكن فريق النصر من تحقيق فوزًا صعبًا على جاره التحدي بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي الممتاز.

ويدين النصر في هذه المقابلة التي توسطتها صافرة الحكم الدولي ( عبد الواحد حريويدة ) إلى لاعبه الجزائري ( بوزيد داداش )، الذي استطاع في الدقيقة الـ 8 تكملت تصويبة زميلة ( خالد مجدي ) المرتدة من الحارس ( أحمد عياد ) داخل الشباك، معلنًا بذلك عن ولادة هدف المباراة الوحيد.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيد إلى النقطة ( 8 ) جمعها من أربعة مباريات متقاسمًا وصافة المجموعة الأولى مع فريق الأهلي بنغازي، فيما بقي التحدي برصيد نقطة وحيدة جمعها من أربعة مباريات متذيلاً بها فرق المجموعة الأولى.

ركلة جزاء

تمكن الأخضر من الظفر بنقاط شباب الجبل الثلاثة، عقب تفوقه عليه بنتيجة هدف وحيد، ضمن حساب اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

الأخضر المنتشي بتأهله سلفًا إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، انتظر حتى مطلع الدقيقة الـ 80 وفيها احتسب له حكم اللقاء ( مصطفى الدرسي ) ركلة جزاء، تقدم لها لاعبه ( صهيب بن سليمان ) واضعًا ركلته بإقتدار على يسار الحارس ( عبد الرحمن المشري ).

بهذا الفوز أضاف الأخضر ثلاثة نقاط إلى رصيد، ليصبح بذلك برصيد ( 9 ) نقاط جمعها من (3) مباريات معتلي بها صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد شباب الجبل الواقع في الترتيب السابع عند النقطة الثالثة من أربعة مباريات.

رباعية نظيفة

على ملعب الجميل دكّ الأهلي طرابلس شباك الاتحاد المصراتي برباعية نظيفة، ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة المؤجلة لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تناوب على تسجيل أهداف الأهلي الأربعة التي جاءت في الحصة الثانية، كلا من المدافع ( أحمد التربي ) في الدقيقة الـ 68، فيما أضاف زميلة ( نور الدين القليب ) بعدها بدقيقتين هدفٍ ثانٍ.

بدوره، عزّز المهاجم أنيس السلتو تقدم فريقه بهدف ثالث برأسية جاءت في الدقيقة الـ 74، وأختتم رباعية الأهلي محمد الطبّال في الدقيقة الـ 76.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى الـ 6 نقاط جمعها من ثلاثة مباريات، محتلا بها المرتبة الرابعة على خارطة سلم المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الاتحاد المصراتي عند النقطة الواحدة ومتذيلا بها فرق المجموعة. (وال) س أ/ ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

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