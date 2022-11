افتتحت سويسرا مشوارها في المونديال بالفوز على الكاميرون بهدف دون مقابل

الهدف الوحيد لسويسرا سجله بريل إيمبولو في الدقيقة الثامنة والأربعين مانحا منتخب بلاده فوزا مهما ضمن مساعي سويسرا للمنافسة على التأهل للدور الثاني ، فيما قدمت الكاميرون أداء مخيبا للأمال في ظهورها الأول ماقد يصعب عليها المنافسة في هذه المجموعة القوية

المصدر قناة ليبيا الأحرار

