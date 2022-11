انتهت مباراة الأورغواي وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثامنة

المباراة شهدت عدة فرص خطيرة للمنتخبين خصوصا لمنتخب الأورغواي دون أن ينجح كلاهما في هز الشباك لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب ويكسب كلاهما نقطة في بداية مباريات المجموعة الثامنة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

