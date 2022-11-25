بهدفي ” اللاواتي” و” كوبا ” الاتحاد يُواصل الصدارة في الدوري

طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)- واصل فريق الاتحاد سلسلة نتائجه وعروضه القوية بتصدره للمجموعة الثانية بعد الفوز على الضيف السويحلي بثنائية نظيفة، ضمن حساب الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أبوسيلم، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل الحسم عقب إنتهاء النصف الثاني من المواجهة.

الحصة الثانية تغير الأداء نوعا ما للفريقين، خاصة من جانب الاتحاد الباحث عن فوزه الخامس تواليًا هذا الموسم، ونجح في ذلك بعد عدة محاولات من تسجيل هدف الأول برأسية من محترفه التونسى عماد اللاواتي في الدقيقة (88)، في حين أمضى اللاعب ( فرج كوبا ) الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة (4+90).

بهذا الفوز أعتلى الاتحاد صدارة المجموعة الثانية محققًا 5 انتصارات متتالية برصيد (15) نقطة، فيما تجمد رصيد السويحلي صاحب الترتيب الثالث عند النقطة (7). (وال) س أ/ ر ت

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