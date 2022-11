خرج المنتخب الإيراني بانتصار ثمين على حساب نظيره منتخب ويلز بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجول ةالثانية لمنتخبات المجموعة الثانية

المنتخب الإيراني خطف الفوز في آخر دقائق شوط المباراة الثاني مع قرب الحكم اطلاق صافرة النهاية بهدفين مباغتين أحرزهما روزيه جشمي ورامين رضائيان على الترتيب ، لتعود إيران للمنافسة على التأهل للدور الثاني

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post إيران تخطف فوزا ثمينا من ويلز 2-0 وتعود إلى دائرة المنافسة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار