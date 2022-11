الأرجنتين تبحث عن فوز تصحيح المسار أمام المكسيك

سيكون المنتخب الأرجنتيني مطالبا باظهار رد فعل وتحقيق الفوز على المكسيك عندما يتواجهان مساء السبت في الجولة الثانية من كأس العالم

ليونيل ميسي ورفاقه سيدخولن ملعب لوسيل مطالبين بالفوز لاستعادة الشتخصية المعهودة وتصحيح المسار للذهاب بعيدا في هذه النسخة ، مباراة لن تكون سهلة على الأرجنتنيين أمام سرعات المنتخب المكسيكي الذي حقق نقطة من مباراته الأولى أمام بولندا ويطمح لتعزيزها في مباراة السبت

