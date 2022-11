يدخل المنتخب السعودي الجولة الثانية من دور المجموعات بمعنويات عالية أمام المنتخب البولندي طامحا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في بلوغ الدور الثاني

الاخضر السعودي قد مباراة كبيرة وخرج فائزا على الأرجنتين بالجولة الأولى الأمر الذي رفع من سقف طموح السعوديين للمرور للمرخلة الثانية ، أما المنتخب البولندي فيدحل الجول ةالثانية وفي رصيده نقطة وحيدة حققها بالتعادل أمام المكسيك مايجعل الفوز مطلبا له للبقاء في المنافسة على التأهل من هذه المجموعة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post السعودية تواجه بولندا بطموح العبور للدور الثاني من المونديال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار