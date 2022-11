السنغال تفوز على قطر وتعود للمنافسة

ودعت قطر سباق المنافسة بالمونديال بتلقيها الخسارة الثانية بدور المجموعات رغم تحسن أدائها مقارنة بالظهور الأول غير أن السنغال كانت أكثر رغبة وحدة في مباراة تصحيح المسار .

بولايي ديا استثمر خطأ خوخي بوعلام ومنح السنغال الهدف الأول دقائق قبل نهاية الشوط الأول ، المد الهجومي للسنغال تواصل من بداية الشوط الثاني بنجاح فامارا دييدهيو في تسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية .

الأداء القطري تحسن بعد تلقي الهدفين ، والبديل مونتاري قلص الفارق من كرة رأسية دون بها أول هدف في تاريخ قطر بكأس العالم .

تطلعات القطريين للتعديل تبددت بنجاح السنغال في تأمين النتيجة بالهدف الثالث عبر بامبا دينغ قبل صافرة النهاية بست دقائق ، لينتهي مشوار قطر في البطولة وتعود السنغال لدائرة المنافسة للتأهل للدور الثاني

