عقوبة إدارية وحرمان تطال الأهلي طرابلس للكرة السلة

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال) _ أصدرت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي للكرة السلة عبر صفحتها الرسمية على (الفيس بوك)، القرار رقم 1 لسنة 2022 بخصوص مباراة كأس الممتاز (السوبر)، التي أقيمت مساء أمس الجمعة بقاعة الألعاب بطرابلس بين الأهليان بنغازي وطرابلس.

هذا وجاء نص القرار في مادته الأولى باعتماد المباراة كما انتهت عليها النتيحة لمصلحة الأهلي بنغازي (70/66).

و نصت المادة الثانية في القرار بمعاقبة فريق الأهلي طرابلس بدفع غرامة مالية قدرها 3000 دينار طبقاً لنص المادة 131، وذلك لقيام بعض من مشجعيه برمي الألعاب النارية داخل أرضية الملعب أثناء المباراة.

و شمل القرار في مادته الثالثة بمعاقبة مشجعي الفريق بالحرمان من حضور المباريات لعدد مباراتين متتاليتين، طبقا لنص المادة 133 الفقرة 1، وذلك لقيام الجماهير بقذف الحجارة وقارورات المياة على الملعب. (وال _ طرابلس) م ب

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