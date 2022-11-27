كأس جديدة تدخل خزائن نادي الأهلي بنغازي

طرابلس 27 نوفمبر 2022 (وال) أضاف نادي الأهلي بنغازي بطولة جديدة في خزائنه، وهيى كأس السوبرلكرة السلة في نسختها العاشرة، بعد أن تفوق في لقاء الأمس على فريق الأهلي طرابلس في أرضية ملعب قاعة الألعاب طرابلس بنتيجة 70/66 أي بفارق سلتين .

المباراة منذ انطلقتها كان الفريقان عينهما على الظفر بهذة البطولة، فكانت الإثارة من خلال الدقائق الأولى للربع الأول واضحة هجمة هنا وهجمة هناك ليتمكن فريق الأهلي طرابلس من حسمه لمصلحته بنتيجة 15/14 أي بفارق نصف سلة.

وفي الربع الثاني حاول الفريقان الخروج من نتيجة المباراة، إلا أن الأفضلية كانت لفريق الأهلي بنغازي وأنهيت لمصلحته بنتيجة 17/11 أي بفارق ثلاث سلات، وبذلك يتمكن فريق الأهلي بنغازي من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بفارق سبع نقاط 31/26.

وبعد الاستراحة دخل الفريقان إلى أرضية الملعب ، وقد تمكن فريق الأهلي طرابلس من حسم الربع الثالث لمصلحته بنتيجة 25/20 أي بفارق سلتين ونصف لينتهي بالتعادل 51 /51 ،وفي الربع الأخير والرابع والتي تواصلت فيه الإثارة والتشويق والمتعة من خلال الهجمات ليتمكن فريق الأهلي بنغازي من الفوز، بنتيجة 19/14 أي بفارق سلتين ويحسم اللقاء لمصلحة الأهلي بنغازي وتوج بالبطولة .

يشار بأن فريق الأهلي بنغازي خلال الفترة الماضية كان قد ضفر بمسابقة الكأس، على نفس الفريق (الأهلي طرابلس) ليسجل فريق الأهلي بنغازي ثنائية جديدة، على أروقة النادي.

يذكر أن مسابقة الكأس وكأس السوبر ، قادها تحكيم تكون من الثلاثي إبراهيم الشوشان وأيمن الشوشان وعبد العزيز الماقوري . (وال ـ طرابلس) م ب

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