فقدت تونس مباراتها ضد استراليا بهدف 1-0 ، خسارة عقدت من حظوظ نسور قرطاج في التأهل للمرحلة الثانية.

المنتخب التونسي وجد نفسه متأخرا منتصف الشوط الأول، ليفشل بعدها في إدراك التعادل رغم بعض الفرص التي سنحت له خصوصا في الشوط الثاني ، ليتجمد رصيد تونس عند نقطة وحيدة من مباراتين قبل مواجهة فرنسا بالجولة الأخيرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post حظوظ تونس تتقلص بعد الخسارة من استراليا بالجولة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار