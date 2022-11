فقد المنتخب السعودي مباراته ضد نظيره البولندي بهدفين دون مقابل لحساب الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

بيورتر زيلينسكي سجل الهدف الأول للبولنديين في الدقيقة 39، وضيع المنتخب السعودي فرصة تعديل النتيجة بإهدار سالم الدوسري لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ، وبينما كان المنتخب السعودي قريبا من تعديل النتيجة ضاعفت بولندا تقدمها بالهدف الثاني في الدقيقة 82، خسارة الأخضر السعودي تفرض عليه الفوز في الجولة الأخيرة ضمان التأهل مباشرة إلى الدور الثاني.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post السعودية تفقد مباراتها ضد بولندا 2-0 لحساب الجولة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار