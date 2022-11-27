مراسل (وال): البدء في إعادة تأهيل نادي الطيران بودان

ودان 27 نوفمبر 2022 (وال)- تفقد فريق من الطيارين الفنيين والمهندسين المختصين في مجال الطيران المدني خلال الأيام الماضية، نادي طيران الجيران المدني بودان للاطلاع على الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لإعادة تفعيله.

وتجول الفريق الفني من الطيارين والمهندسين صحبة المهندس رياض الأحمر الفيتوري مدير عام نادي طيران الجفرة ومقره بمدينة ودان في كافة أركان النادي والتعرف على إمكانياته، حيث أبدى أعضاء الفريق استعدادهم الفعلي في وضع خطة عاجلة لفتح دورات تدريبية في مجال الطيران المدني على نوعين من الطائرات (السمركيت والسيسنا).

وأفادت مصادر النادي لوكالة الأنباء الليبية بأنه ستبدأ عمليات الصيانة للطائرات ابتداء من الأسبوع القادم، في صيانة الطائرات المتواجدة في مقر النادي بودان، كما سيُفتح باب القبول والتسجيل قريبًا للطلبة الجدد خريجي المراحل الإعدادية والثانوية، وسيتم الإعلان عنها فور اكتمال التجهيزات التي بدأت في الوصول للنادي فعليًا. (وال)

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