المغرب تتخطى بلجيكا 2-0 وتقترب من التأهل للدور الثاني

حقق المنتخب المغربي على ثالث كأس العالم 2018 المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد ليقوي من حظوظه في بلوغ الدور الثاني.

المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة ونجح في الوصول مرتين لشباك المخضرم تيبو كورتوا عبر عبد الحميد صابري في الدقيقة السبعين ثم زميله ذو الأصول الليبية زكريا بوخلال في آخر أنفاس المباراة، فوز وصل بالمغرب للنقطة الرابعة من مباراتين ما يعني قوة حظوظه وقربه من التأهل لدور الستة عشر.

