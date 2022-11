خلطت كوستاريكا أوراق المجموعة الخامسة بتفوقها الثمين على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

كوستاريكا فاجأت اليابانيين بهدف قاتل في الدقيقة الحادية والثمانين دونهكيشير فولر حارما اليابانيين من فرصة الاقتراب من التأهل للمرحلة الثانية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post فوز مفاجئ لكوستاريكا على اليابان يخلط أوراق المجموعة الخامسة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار