انطلاق الجولة الثانية من الدوري الليبي للكرة الطائرة 

المرج 28 نوفمبر 2022 (وال) _ انطلقت منافاسات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم 2023/2022، فعلى قاعة أحمد موسى المرج أقيم لقاء النصر والمروج ضمن المنطقة الأولى، استطاع فيه فريق النصر الخروج فائزاً بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط وحيد لفريق المروج.

وتقدم فريق النصر في الشوطين الأول والثاني بنتيجة (23/25 _ 21/25)، واستفاق فريق المروج في الشوط الثالث وخرج به متفوقاً بنتيجة (21/25)، وليعود فريق النصر ويحسم اللقاء لمصلحته في الشوط الرابع بنتيجة (23/25).

وقاد هذا اللقاء طاقم تحكيم تكون من: علي الأوجلي حكم أول وفرج بن عربية حكما ثانياً والمسجل وائل بوشعالة.

و ضمن المجموعة الثانية تمكن فريق الاتحاد المصراتي من التفوق على فريق البشائر على قاعة مصراتة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة جاءت كالتالي (20/25 _ 19/25 _ 17/25).

أدار اللقاء طاقم تحكيم تكون من: الدولي عبد السلام الرفاعي حكما أول وحسين الغيراني حكما ثانياً والمسجلان مفتاح ابوزويدة وعلي الرجوبي.

و من حساب المنطقة الثالثة استطاع فريق الأهلي طرابلس من التفوق على فريق الجزيرة في قاعة طرابلس الكبرى، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

واستطاع فريق الجزيرة من التفوق في الشوط الأول وأنهاه لمصلحته بنتيجة (23/25)، ليعود فريق الأهلي طرابلس من الخروج في الأشواط الثلاثة الأخيرة، متفوقاً بنتيجة (19/25 _ 8/25 _ 22/25).

اللقاء قاده تحكيم تكون من: حكم أول عبد السلام البكراوي والدولي عبدالحكيم رمضان حكما ثانياً والمسجل وجدي القمبري. (وال _ المرج) م ب

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