تفوق أبوسليم على الخمس بثنائية في الدوري الممتاز

الخمس 28 نوفمبر 2022 (وال)- تفوق فريق أبوسليم على مضيفه الخمس بهدفين دون مقابل مساء اليوم الإثنين بملعب الخمس، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أهداف المباراة جاءت في الشوط الثاني، حيث وقع التونسي أحمد الهمامي هدف أبو سليم الأول في الدقيقة 68، ويضيف المهاجم المخضرم معتصم بوشناف ثاني الأهداف في الدقيقة 90+8.

الفوز هو الثالث لفريق أبوسليم لهذا الموسم، ليحافظ على سجله دون هزيمة، في المقابل تلقى الخمس الخسارة الرابعة ليبقى سجله خاليًا من أي فوز.

بهذا يرفع أبوسليم رصيده إلى 11 نقطة، بينما توقف رصيد الخمس بنقطة وحيدة. (وال) ر ت

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