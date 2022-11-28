النيجيري دينو بيتر يقود النصر للفوز على الأخضر

البيضاء 28 نوفمبر 2022 (وال)- تفوق فريق النصر على مضيفه الأخضر مساء اليوم الإثنين على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، بهدف نظيف ضمن حساب الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء بتسديدة للمحترف النيجيري دينو بيتر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ليمنح به فريقه فوزًا ثمينًا خارج الديار.

الفوز هو الثاني للنصر على التوالي والثالث هذا الموسم، في حين تلقى الأخضر أول خسارة في بطولة الدوري.

بهذا الفوز تصدر فريق النصر المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما توقف رصيد الأخضر عند 9 نقاط في المركز الثاني. (وال) ر ت

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