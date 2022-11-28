تعادل بين الأهلي طرابلس والأولمبي في بطولة الدوري الممتاز

الزاوية 28 نوفمبر 2022 (وال)- تعادل فريق الأهلي ومضيفه الأولمبي بهدف في كل شبكة مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الزاوية ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز.

هذا وافتتح التسجيل فريق الأولمبي بهدف جعفر أجبوده من ركلة جزاء في الدقيقة 77، قبل أن يدرك الأهلي طرابلس التعادل عن طريق علاء القجدار في الدقيقة 87 من المباراة.

بهذا التعادل رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، في حين يرفع الأولمبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع. (وال) ر ت

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