النصر يعتلي صدارة المجموعة الأولى بتفوقه على الأخضر

البيضاء 29 نوفمبر 2022 (وال) _ اعتلى فريق النصر صدارة المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ،عقب تفوقه على مستضيفه الأخضر بهدف دون رد، وذلك لحساب مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب من دوري الأضواء الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

ويدين النصر بالفوز في هذه المقابلة التي جرت – أمس الاثنين – إلى محترفه النيجيري ( دينو بيتر )، والذي بدوره تمكن عند مطلع الدقيقة الـ 14 تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بتصويبة من خارج مناطق الجزاء، لم يتمكن الحارس من أبعادها، لتستقر بذلك الكرة الزاوية العليا و اليسرى للحارس ( جمال سلطان ).

وبهذا الفوز أضاف النصر ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، وضعته في ريادة المجموعة الأولى برصيد الـ 11 نقطة جمعها من ( 5 ) لقاءات ، فيما تلقى الأخضر المتراجع لوصافة المجموعة الأولى أول خسارة له هذا الموسم ، ليبقى برصيد السابق ( 9 ) نقاط، جمعها من ( 4 ) مباريات. (وال _ البيضاء) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال