الدوري الممتاز .. التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الأولمبي والأهلي طرابلس

الزاوية 29 نوفمبر 2022 (وال) _ خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما نتيجة لقاء فريقا الأولمبي و ضيفه الأهلي ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الزاوية.

الحصة الأولى من المقابلة التي جرت – أمس الإثنين – وقادتها صافرة الحكم ( عصام الجهاني ) لم يكتب لها جديد ، حيث بقيت الشباك نظيفة خالية من الأهداف، حتى وإن تعددت الهجمات على المرميين، لينتهي النصف الأول أبيضاً بين الفريقين.

الشوط الثاني، تحسن الأداء أكثر مما كان عليه، خاصة من جانب صاحب الأرض والجمهور الأولمبي، وعند الدقيقة الـ 73 احتسب حكم اللقاء ( عصام الجهاني ) ركلة جزاء للأولمبي، تقدم لها ( جعفر جبوده ) معلناً تقدم فريقه على صعيد النتيجة، وذلك عند الدقيقة الـ 75.

الأهلي صاحب المرتبة الرابعة على خارطة سلم ترتيب المجموعة، سعى كثيراً من أجل تعديل النتيجة، متقدماً نحو دفاعات الأولمبي في أكثر من مناسبة، ليتمكن الوافد الجديد للفريق ( علاء القجدار ) من تعديل الكفة، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 84.

وبهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح الأهلي رابع الترتيب برصيد ( 7 ) نقاط، فيما أصبح رصيد الأولمبي ( 4 ) نقاط’ محتلاً بها المرتبة السابعة بالمجموعة ذاتها. (وال _ الزاوية) س أ

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