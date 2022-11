ضمنت البرازيل مقعدا لها في دور الستة عشر بعد فوزها الصعب على سويسرا بهدف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة في المجموعة السابعة

هدف المباراة الوحيد تأخر لغاية الدقيقة الثالثة والثمانين وسجله متوسط ميدان مانشستر يونايتد كاسميرو ، لتخرج البرازيل منتصرة محققة العلامة الكاملة من مبارياتين وتضمن مكانا لها بالدور الثاني

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فوز صعب للبرازيل على سويسرا يضعها في الدور الثاني appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار