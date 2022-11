الكاميرون تحقق تعادلا مثيرا 3-3 أمام صربيا بالجولة الثانية

حققت الكاميرون تعادلا مثيرا أمام صربيا بثلاثة أهداف في المباراة الأولى بالجولة الثانية لمنتخبات المجموعة السابعة

الكميرون كانت السباقة بالتسجيل عبر جان شارل كاستيليتو في الدقيقة التاسعة والعشرين لكن صربيا تداركت الموقف وتمكن من تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول عبر بافلوفيتش وسيرجيميلنكو فيتش سافيتش لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف ، وفي الشوط اثلاني وسع ميتروفيتش تقدم صربيا بالهف الثالث في الدقيقة الثالثة والخمسين ، غير أن الكاميرون عادت للمباراة بتقليص الفارق أولا عبر فيسنت أبو بكر بطريقة رائة ثم بهدف التعادل الذي تكفل به مهاجم بايرن ميونخ تشوبو موتينغ

