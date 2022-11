أصبح المنتخب البرتغالي ثالث المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من المونديال إثر فوزه على الأورغواي في آخر مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات

هداف البرتغال حملا توقيع صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقتين الرابعة والخمسين والتسعين ، فوز وصلت به البرتغال للدور الثاني قبل خوض الجولة الأخيرة بينما تجمد رصيد الأروغواي عند نقطة وحيدة

