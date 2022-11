هولندا تفوز على قطر وتتأهل للدور الثاني من صدارة المجموعة

تأهلت هولندا للدور الثاني من المونديال كمتصدرة للمجموعة الأولى بتفوقها على قطر بهدفين نظيفين في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول

المنتخب الهولندي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة والعشرين عبر كودي جاكبو فيما تكفل زميله فرانكي دي يونغ بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والاربعين ، فوز وصلت به هولندا للدور الثاني من صدارة المجموعة بينما ودع المنتخب القطري المنافسات برصيد حال من النقاط

