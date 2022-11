رافقت السنغال المنتخب الهولندي للدور الثاني بفوزها على الأكوادور بهدفين لهدف

إسماعيلا سار منح التقدم للسنغال من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعين ، رد الأكوادور تأخر لغاية الدقيقة الثامنة والستين وحمل إمضاء مويسيس كايسيدو ، إلى أن القائد خاليدو كوليبالي عاد لتسجيل هدف التقدم للسنغال في الدقيقة السبعين لتخرج السنغال بانتصار هام منحها ورقة العبور للدور الثاني

