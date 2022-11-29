تفوق دارنس على شباب الجبل بثنائية رويد بن حامد في الدوري الممتاز

البيضاء 29 نوفمبر 2022 (وال)- تفوق فريقه دارنس اليوم الثلاثاء، على مضيفه شباب الجبل بهدفين لهدف على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ضمن آخر مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

هذا وسجل رويد بن حامد هدف التقدم لدارنس في الدقيقه (17)، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (62)، وفي الدقيقة (68) سجل المغربي أشرف الإدريسي الفارق لفريقه شباب الجبل.

الفوز هو الأول لدارنس في آخر 4 مباريات والثاني هذا الموسم، في حين تلقى شباب الجبل خسارته الثانية على التوالي، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن، وبذلك يحتل دارنس المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما توقف رصيد شباب الجبل عند 3 نقاط في المركز الثامن. (وال) ر ت

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