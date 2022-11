تبدو مهمة المنتخب التونسي صعبة الإربعاء عندما يواجه بطل العالم ومتصدر المجموعة الرابعة المنتخب الفرنسي في الجولة الثالة والأخيرة من دور المجموعات

حسابيا يتعين على المنتخب التونسي تحقيق الفوز في هذه المباراة إن ماأراد المنافسة على بطاقة التأهل ومرافقة فرنسا للدور الثاني ، مهمة تبدو صعبة على نسور قرطاج أمام تشكيلة مدججة بالنجوم يقودها كيليان إمبابي الذي أشارت تقارير إلى رغبته في خوض اللقاء لتعزيز سجله التهديفي بالمونديال

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post مواجهة صعبة لتونس أمام فرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار