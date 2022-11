السعودية تواجه المكسيك بطموح الفوز والتأهل للدور الثاني

يدخل المنتخب السعودي مواجهته ضد نظيره المكسيكي مطالبا بحقيق الفوز لتجنب الحسابات والتأهل المباشر للدور الثاني من المونديال

الأخضر السعودي سيخضو اللقاء منقوصا من عدة لاعبين بارزين أبرزهم اقلائد سلمان الفرج الذي غادر المعسكر بداعي الإصابة ورغم ذلك سيعمل المدرب الفرنسي هيرفي رونار على شحن لاعبيه لتحقيق الفوز وإعادة سيناريو نسخة أربعة وتسعين النسخة التي وصل فيها الفريق للدور الثاني

