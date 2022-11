يتعين على المنتخب الأرجنتني الفوز على بولندا لتجنب أي مفاجآت وضمان التأهل للدور الثاني بأقدام لاعبيه

المباراة لن تكون سهلة على رفقاء ليو نيل ميسي أمام بولندا المتصدرة لمايملكه زملاء ليفاندوفسكي من رغبة وحظوظ في التأهل للدور الثاني إذ يكفي المنتخب البلوندي التعادل للتأهل للدور الثاني

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأرجنتين مطالبة بالفوز عل بولندا للتأهل وتجنب الحسابات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار