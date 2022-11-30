اخبار الرياضة

تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا حاملة اللقب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

غادر منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات رغم فوزه التاريخي على حامل اللقب منتخب فرنسا 1-0 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 58 وهو أول هدف للنسور في المونديال.

وتأهل عن هذه المجموعة إلى دور ثمن النهائي، فرنسا متصدرة المجموعة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا التي خطفت بطاقة التأهل الثانية بفوزها على الدنمارك 1-0.

وحلت تونس ثالثة بـ4 نقاط، ومنتخب الدنمارك بنقطة واحدة.

وكان نسور قرطاج مطالبين بالفوز على الديوك في انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين أستراليا والدنمارك، من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

 

 

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كأس العالم 2022 منتخب تونس

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