مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الليبي الممتاز

بنغازي 30 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مواعيد مياريات الأسبوع السادس من ذهاب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمجموعتي الأولى والثانية.

ففي المجموعة الأولى ستلعب مساء يوم الجمعة القادم، لقاءين على ملعب أرضية فريق الصداقة يستضيف الأخضر، والنصر يستقبل التعاون على أرضية ملعب شهداء بنينا.

ويوم السبت ستقام مبارتين؛ ففي لقاء منتظر ويعتبر من الديربيات القديمة دارنس يستقبل الصقور على أرضية ملعب درنة البلدي، وديربي آخر يجمع الهلال والجار التحدي على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

ففي ختام الأسبوع السادس بلقاء يجمع شباب الجبل مع الأهلي بنغازي مساء الأحد على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

في المقابل، مباريات المجموعة الثانية ستلعب مساء الجمعة بلقاءين فالأولمبي الزاوية يستضيف السويحلي على أرضية ملعب الزاوية، والأهلي طرابلس يستقبل المحلة على أرضية ملعب الجميل، ويوم السبت ستقام لقاءين، ففريق أيوسليم يستقبل المدينة على أرضية ملعب أبوسليم.

وفي لقاء آخر الخمس يواجه الاتحاد المصراتي على أرضية ملعبه، وختام الأسبوع السادس يقابل أساريا فريق الاتحاد على أرضية ملعب الزاوية مساء الأحد. (وال) م ب/ ر ت

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