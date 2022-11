ضمنت الترشح ومرافقة أستراليا بتحقيقها لفوز ثمين على الدنمارك بهدف دون مقابل لتضرب موعدا مع في دور الستة عشر

أستراليا احتاجت لساعة من اللعب لتحرز هدف المباراة الوحيد ، هدف تكفل به ماثيو ليكي مانحا الكانغر الأسترالي بطاقة العبور إلى الدور الثاني

المصدر قناة ليبيا الأحرار

