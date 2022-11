أنهى المنتخب التونسي مشاركته بالمونديال بفوزه على بطل العالم ومتصدر المجموعة المنتخب الفرنسي بهدف نظيف ، خسارة لم تؤثر على صدارة بطل العالم وتأهله للدور الثاني

هدف الفوز لمنتخب تونس سجله وهبي الخزري في الدقيقة 52 ، وبينما كان المنتخب الفرنسي يحتفل بهدف التعادل تدخل الفار ليلغي الهدف ويمنح تونس نهاية طيبة لهذه المشاركة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

