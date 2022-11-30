الأرجنتين وبولندا يبلغا ثمن نهائي كأس العالم

أخبار ليبيا 24

بلغ منتخبا الأرجنتين وبولندا ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد خوضهما آخر مباريات المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة الأخيرة.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

ورفع منتخب الأرجنتين الذي ضرب موعداً مع نظيره الأسترالي في ثمن النهائي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول.

أما المنتخب البولندي فقد تأهل ثانيًا بـ (4 نقاط) وبفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي الذي فاز على السعودية (2-1).

وسيواجه المنتخب البولندي في ثمن النهائي المنتخب الفرنسي حامل اللقب والذي تصدر المجموعة الرابعة رغم خسارته اليوم في الجولة الأخيرة من الدور الأول أمام نظيره التونسي.