يقترب المنتخب المغربي للتأهل للدور الستة عشر من منافسات كأس العالم قطر 2022

المغرب غدا يطلب منها الفوز أو التعادل على منتخب كندا لضمان التأهل للدور الثاني والذي سيكون التأهل الثاني للمنتخب المغربي في مشاركتها المونديالية فقد سبق للمغرب التأهل للدور الثاني في مونديال 86

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المغرب على بعد خطوة للتأهل للدور 16 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار