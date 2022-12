صدام مرتقب بين كرواتيا وبلجيكا في جولة حسم التأهل

تأخذ مباراة المنتخبين البلجيكي والكرواتي طابع الإثارة لما تمثله من أهمية لكليهما للتأهل من المجموعة السادسة وحجز مقعد في الدور الثاني

حظوظ الفريقين قائمة للتأهل إذ تمتلك كرواتيا أربع نقاط جمعتها من تعادلها أمام المغرب والفوز على المنتخب الكندي ، بينما سيكون المنتخب البلجيكي مطالبا بإظهاره شكله الحقيقي واقناع أنصاره بعد الفوز الشاحب على كندا بالجول ةالأولى والخسارة من المغرب في الجولة الثانية

