سيتعين على المنتخب الألماني تحقيق الفوز على خصمه الكوستاريكي عندما يلتقي المنتخبان الخميس في الجولةالثالثة والأخيرة لمنتخبات المجموعة الخامسة

منتخب المانشافت سيحاول تفادي سيناريو النسخة الماضية ومغادرة البطولة من الدور الأول وهو مايستوجب الفوز والحذر أيضا من أي مفاجئة من كوستاريكا التي ستحاول إحراج الألمان والخروج بأي مكسب من هذه المباراة

