إسبانيا واليابان في مباراة حسم التأهل من المجموعة الخامسة

يلاقي المنتخب الإسباني المنتخب الياباني بملعب خلفية الدولي

المنتخب الإسباني سيتعامل بجدية مع هذه المباراة التي يدخلها بخياري الفوز أو التعادل ، لكن مما لا شك فيه دخول المنتخب الغسباني للمباراة برغبة الفوز للتأهل كمتصدر للمجموعة ، أما الكومبيوتر الياباني فعليه تقديم مفاجأة مشابهة كالتي فجرها أمام ألمانيا بالجولة الأولى للتأهل مباشرة للدور الثاني دون النظر للمباراة الثانية ، وفي حال التعادل ستنتظر اليابان نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا لمعرفة استمرارها في المنافسة من عدمه

المصدر قناة ليبيا الأحرار

