الجمعية العمومية لنادي النصر تقرر موعداً لانتخاب مجلس الإدارة

بنغازي 01 ديسمبر 2022 (وال) _ قررت رئاسة الجمعية العمومية لنادي النصر بنغازي في اجتماعها مؤخراً تأجيل الاجتماع المقرر يوم 5/12/2022 إلى يوم السبت 25/12/2022، وذلك لعرض التقارير المالية والإدارية والفنية للجنة التسييرية المكلفة حالياً برئاسة اللاعب الدولي السابق فوزي العيساوي، وقررت أن تستمر اللجنة في عملها إلى يوم 5/3/2023.

كما دعت في قرارها إلى انتخاب مجلس الإدارة الجديد يوم 5/3/2023 بتنسيق وإشراف لمكتب الرياضة بنغازي، على أن يفتح باب قبول القوائم الراغبة في الترشح يوم الإثنين الموافق 20/2/2023. (وال _ بنغازي) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال