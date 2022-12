المغرب المنتخب العربي الوحيد المتأهل للدور الثاني بهذا المونديال

حقق المنتخب المغربي تأهلا تاريخا هو الثاني له بتاريخه في المونديال، بتفوقه على كندا وضمانه صدارة المجموعة السادسة.

المنتخب المغربي بدأ بقوة هذه المباراة ونجح في افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر نجمه حكيم زياش، وفي الدقيقة الثالثة والعشرين أحرز يوسف النصيري ثاني أهداف الأسود ما مهد لتفوق المغرب وتأهلها رغم تمكن المنتخب الكندي من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

