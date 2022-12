تأهلت كرواتيا كثاني المجموعة السادسة بتعادلها السلبي أمام بلجيكا التي غادرت البطولة من الدور الأول.

المنتخب الكرواتي وصل للنقطة الخامسة ليؤمن مقعدا له في الدور الثاني ، بينما شكل خروج بلجيكا من الدور الأول أكبر مفاجآت الدور الأول قياسا بوصولها للمربع الذهبي في النسخة الماضية روسيا 2018.

